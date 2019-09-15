РИАМО - 15 сен. Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина поблагодарила гостей и организаторов Дня округа, а также всех, кто дежурил на площадках, в том числе медиков и полицейских.

«Уважаемые жители, дорогие друзья. Спасибо всем, кто разделил с нами вчера наш праздник – День округа. Спасибо участникам: на основных площадках работали 1,5 тысячи артистов. Большинство - наши замечательные творческие коллективы», — написала Хаймурзина на своей странице в Instagram.

Она также отметила ведущие предприятия с их интересными стендами, Музей техники Вадима Задорожного, молодежь на драйвовой площадке.

«Спасибо нашим друзьям и коллегам из городских округов и делегациям из восьми городов-побратимов за то, что разделили с нами наш праздник. Спасибо ГИБДД за организацию автопробега и детских соревнований. <…> Губернатор в поздравлении сказал: «Красногорск - город яркий, сильный, энергичный». Будем вместе оставаться такими и развиваться дальше», — добавила глава округа.

Почти 70 тысяч человек поучаствовали в праздновании Дня округа в Красногорске. Завершились торжества в субботу ярким световым шоу в парке «Ивановские пруды» и красочным фейерверком на стадионе «Зоркий».