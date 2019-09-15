РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В подмосковном Подольске подвели итоги конкурса «Безопасное колесо» среди учащихся 5 классов округа, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

На днях в Доме детского творчества «Контакт» сотрудники ГИБДД провели ежегодный муниципальный конкурс «Безопасное колесо» среди учащихся 5 классов школ округа. В формате конкурса командам ЮИД (юных инспекторов дорожного движения - ред.) необходимо было продемонстрировать знания ПДД для пешеходов и велосипедистов, навыки фигурного вождения велосипеда и умение оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим.

«По итогам конкурса, I место заняла команда ЮИД гимназии имени Подольских курсантов, II место – команда ЮИД лицея Климовска, а III место – команда ЮИД школы № 1. В личном зачете I место заняли: в конкурсе «ПДД» - Ульяна Скорбенко и Артем Будашевский из школы № 1; в конкурсе «Трасса» - Дарья Мишина (Лицей №1 поселка Львовский») и Артем Фадеев (школа № 3); в конкурсе «Айболит» - Леонид Михайлов (школа № 1), Егор Беляев и Кира Лялькина из гимназии имени Подольских курсантов», - говорится в сообщении.