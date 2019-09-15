© Евгений Дудин
Празднование Дня города в Балашихе начали с проведения детского турнира по хоккею «BalashihaCup» в Ледовом дворце «Арена «Балашиха».
© Константин Роик
В микрорайоне Дзержинского прошел первый Кубок Балашихи по нормативам ГТО.
© Евгений Дудин
На стадионе «Метеор» состоялся финал турнира школьных команд по мини-футболу на призы Московской областной Думы. Главный приз – футбольный стадион, который обустроят в школе команды-победителя в 2020 году.
© Наталья Николаева
Торжественно открыли Пестовский парк после реконструкции. Теперь там есть новый большой детский игровой городок и площадки для игры в волейбол, баскетбол, большой и настольный теннис, тренажеры.
© Наталья Николаева
В Пестовском парке для жителей провели концертную программу, мастер-классы и семейный квест.
© Ирина Зубарева
Глава Балашихи Сергей Юров награждает жителей на торжественном собрании в администрации города.
© Ирина Зубарева
Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова награждает жителей на торжественном собрании в администрации города.
© Евгений Дудин
Масштабную программу подготовили и в парке «Пехорка». Там прошли театральный парад, мастер-классы по йоге и танцам, музыкальный фестиваль на сцене возле набережной, интерактивная программа для детей, чемпионат по настольному футболу, работала фотозона и игровая площадка от хоккейного клуба «Аванград».
© Евгений Дудин
Гастрономический фестиваль провели в Балашихе на День города. Там представили молочную продукцию и выпечку от местных производителей.
© Константин Роик
Соревнования сварщиков провели в День города в Балашихе.
© Наталья Николаева
Входную группу парковой зоны на улице Заречной открыли в Балашихе ко Дню города.
© Наталья Николаева
Выставку военной техники открыли на улице Заречной на праздновании Дня города в Балашихе.
© Наталья Николаева
Исполнитель Звонкий выступил на площади Ледового дворца в День города в Балашихе.
© Наталья Николаева
Певица Мари Краймбрери выступила на площади Ледового дворца в День города в Балашихе.
© Константин Роик
Певица Бьянка поздравила жителей Балашихи с Днем города в микрорайоне Железнодорожный.
© Ирина Зубарева
Вечером на двух площадках завершили празднование Дня города Балашихи салютом.
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