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Масштабную программу подготовили и в парке «Пехорка». Там прошли театральный парад, мастер-классы по йоге и танцам, музыкальный фестиваль на сцене возле набережной, интерактивная программа для детей, чемпионат по настольному футболу, работала фотозона и игровая площадка от хоккейного клуба «Аванград».