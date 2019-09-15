РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 сен. Огонь вспыхнул в частном доме на Садовой улице в микрорайоне городского округа Балашиха, 27 пожарных ликвидируют возгорание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пятнадцатого сентября в 12:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Салтыковка, улица Садовая, дом 60» , - говорится в сообщении.

На месте пожара работают семь единиц техники и 28 человек.

О пострадавших не сообщается. Дальнейшая информация уточняется.