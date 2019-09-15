РИАМО – 15 сен. Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому, ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщает РЕН ТВ.

Ранее врачи ввели актрису в медикаментозную кому, что подразумевает подключение к аппарату ИВЛ.

«Однако теперь это состояние Заворотнюк уже не обусловлено лекарствами. Состояние актрисы оценивается как крайне тяжелое», — говорится в сообщении.

По данным издания, вопрос с операцией пока не решен. Любое хирургическое вмешательство очень опасно.

Ранее СМИ сообщили о том, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию рака мозга.

Актриса попала в реанимацию одной из московских больниц. По словам продюсера Андрея Разина, шансов на выздоровление у нее нет.