РИАМО - 15 сен. С начала 2019 года в Москве построили шесть спортивных объектов общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Самые крупные - Дворец водных видов спорта и Дворец гимнастики «Лужники». А сейчас там началось строительство Международного центра самбо и бокса, который сможет принимать соревнования мирового уровня», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Дворец водных видов спорта в «Лужниках» стал одним из самых больших в России и Восточной Европе. Ежедневно этот аквакомплекс смогут посещать до 10 тысяч человек.

Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» - это пятиэтажное здание, чьим узнаваемым символом стала оригинальная кровля в форме развевающейся гимнастической ленты.