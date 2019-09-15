РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 сен. Для жителей Люберец в центре культуры и семейного досуга «Томилино» прошел концерт, посвященный творчеству советского композитора Исаака Дунаевского, сообщается на официальный странице центра культуры и семейного досуга «Томилино» в соцсети «ВКонтакте».

14 сентября в центре состоялся концерт, посвященный творчеству Исаака Дунаевского, известного советского композитора, автора 13 оперетт и балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множества популярных советских песен.

«В этот вечер в стенах учреждения прозвучали известные даже спустя более полувека хиты «Широка страна моя родная», «Сердце, тебе не хочется покоя…», «Ой, цветет калина…», «Каким ты был, таким остался…», - говорится в сообщении.