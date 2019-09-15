РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В музее-усадьбе «Остафьево» вблизи Подольска около 1 тысячи человек ожидают на юбилейном Дне Карамзина в воскресенье, сообщила «РИАМО в Подольске» замдиректора музея-усадьбы «Остафьево»-«Русский Парнас» по научной и экспозиционно-выставочной деятельности Елена Княжева.

Вблизи Подольска в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» в воскресенье открылся X День Карамзина, посвященный творчеству великого русского историографа Николая Карамзина. В программе праздника мастер-классы, исторические зарисовки, выступления различных творческих коллективов Москвы и многое другое.

«Сегодняшний праздник начался в 11:00 с приезда наших гостей. С 12:00 и до конца мероприятия будут работать выставки и экспозиции музея, в частности экспозиция «В поисках Карамзина. Швейцарский маршрут автора книги «Письма русского путешественника» спустя два столетия» и многое другое. До 16:00 на празднике будет работать славянское подворье, а в течение дня будут проходить экскурсии. Ожидается, что X День Карамзина посетят около 1 тысячи человек», - сказала Княжева.

Она отметила, что усадьба «Остафьево» связана с историей великого отечественного деятеля Карамзина. В 1830-1840-е годы в усадьбу приезжали поклониться памяти великого российского историографа Пушкин, Гоголь, Погодин. В конце XIX века Карамзинские комнаты стали ядром общедоступного музея, организованного в Остафьеве Вяземскими и Шереметевыми. В них много лет хранились личные вещи Карамзина и Пушкина, ставшие символами национальной памяти.