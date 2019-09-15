РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В музее-усадьбе «Остафьево» - «Русский Парнас» под Подольском торжественно стартовал X День Карамзина, с приветственным словом перед началом мероприятий выступил директор учреждения Юрий Евтюхин, передает в воскресенье корреспондент «РИАМО в Подольске».

День Карамзина посвящен творчеству великого русского историографа и литератора Николая Карамзина. В программе праздника - мастер-классы, исторические зарисовки от артистов Подольского драмтеатра, выступления творческих коллективов.

«Я рад приветствовать всех посетителей музея-усадьбы на нашем празднике, который мы проводим уже в десятый раз. Отрадно, что этот праздник собирает с каждым годом все больше и больше людей. Биография Карамзина неразрывно связана с историей усадьбы «Остафьево», и сегодня музей ведет большую работу по популяризации этого великого деятеля», - сказал Евтюхин.

На славянском подворье в рамках Дня Карамзина состоялись показательные выступления богатырей, прошли игры и мастер-классы. Праздник продлится до 16:00. Гостям расскажут об особенностях письма на Руси, для детей проведут занятия по ментальной арифметике в интеллектуальном клубе «Развивашка». Для посетителей также открыты выставки и экспозиции музея.

Среди почетных гостей праздника - председатель комитета по культуре и туризму администрации городского округа Подольск Борис Денисов. Он поздравил организаторов и участников с юбилейным Днем Карамзина и пожелал им дальнейших успехов.