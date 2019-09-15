РИАМО - 15 сен. Российская столица заняла первое место среди 45 городов мира, участвовавших в IV Международной олимпиаде мегаполисов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Олимпиада мегаполисов проходила с 1 по 6 сентября, ее участниками стали команды 45 городов из 32 стран мира. Соревнования проводились по математике, информатике, физике и химии. Победителями в командном зачете стали сборные Москвы, Санкт-Петербурга и Шанхая.

«Московское образование сегодня входит в пятерку лидеров мирового образования. В этом году продолжает развиваться предпрофильное образование, создаем стандарт старшей школы», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Градоначальник добавил, что каждый год в столице вводятся нововведения в сфере образования. Так, в этом году в 35 школах открылись предпрофессиональные ИТ-классы. Также столичные школьники учатся в медицинских, академических, инженерных и кадетских классах.

Ранее пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщала, что с начала 2019 года в Москве ввели в эксплуатацию около двух десятков школ и детских садов. Кроме того, готовится к открытию самое большое в России школьное здание, построенное на территории ЗИЛа и рассчитанное на 2,5 тысячи учеников. В учебном комплексе планируют разместить детский технопарк «Кванториум».