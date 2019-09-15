РИАМО - 15 сен. В подмосковном Щелкове возбудили уголовное дело по факту кражи автомобиля Mazda CX-5 стоимостью 1,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

О краже полицейским сообщила женщина 1982 года рождения, которая проживает в городе Щелково на Краснознаменской улице.

«Она заявила, что в период с вечера 13 сентября до утра 14 сентября от ее дома неизвестный похитил автомашину Mazda CX-5 2016 года выпуска. Сумма ущерба – 1,5 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.