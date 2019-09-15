РИАМО - 15 сен. Неизвестный предмет, который похож на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили на стройплощадке на Рязанском проспекте в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«По адресу: Рязанский проспект, 6а в ходе проведения строительных работ был обнаружен предмет с явными признаками коррозии. Этот предмет, предположительно, может являться боеприпасом времен Великой Отечественной войны», - сказал собеседник агентства.

По его словам, предмет передали в специализированную организацию для дальнейшего исследования.