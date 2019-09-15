РИАМО - 15 сен. Предстоящая неделя в Московском регионе отметится резкими скачками атмосферного давления, из-за чего некоторые жители могут почувствовать недомогание, сообщается на сайте «Метеовести».

«По столице пройдет барическая «пила» – резкие колебания атмосферного давления, которые самым негативным образом скажутся на самочувствии метеозависимых людей. Так, если в воскресенье показания барометров будут еще в норме – 745 миллиметров ртутного столба, то в понедельник-вторник-среду они окажутся на самом дне – 733 миллиметра ртутного столба, а к выходным вновь вернутся к нормальным значениям», - отметили синоптики.

Из-за перепадов атмосферного давления может ухудшиться самочувствие людей с заболеваниями сердца и сосудов. Поэтому всем, кто чутко реагирует на изменения погоды, следует внимательно следить за самочувствием. В случае необходимости надо принимать медикаментозные препараты, рекомендованные врачом.

Кроме того, в предстоящий понедельник температура воздуха в регионе местами может опуститься ниже нуля градусов. К выходным вместе с дождем могут выпасть первые «белые мухи». Тем не менее, первый снег будет носить исключительно символический характер.

Первые заморозки и первый снег ожидаются в Московском регионе на следующей неделе>>