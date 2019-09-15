РИАМО - 15 сен. Во вторник, 17 сентября, в 14.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) пройдет пресс-конференция Управления Федеральной налоговой службы по Московской области на тему «Порядок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2018 год: основные изменения, актуальные вопросы взаимодействия».
Участники пресс-конференции:
- Комзов Александр Владимирович – заместитель руководителя Управления ФНС России по Московской области;
- Тарасова Елена Вячеславовна – начальник отдела имущественных и ресурсных налогов Управления ФНС России по Московской области.
Всего ведомство в текущем году подготовило более 3,8 миллиона сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2018 год.
В ходе пресс-конференции представители налогового управления расскажут:
- как рассчитывались имущественные налоги за 2018 год?
- насколько они могут вырасти?
- для какой новой категории налогоплательщиков снизилась налоговая нагрузка?
- почему из налогового уведомления исчезли привычные квитанции на уплату налогов?
- что делать, если в налоговом уведомлении имеются некорректные данные?
- платится ли транспортный налог, если авто угнали?
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», «Хорошевская»).
Аккредитация: +7 (968) 766-21-18
Почта: m.dmitrieva@riamo.ru
Контактное лицо – Мария Дмитриева
Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии