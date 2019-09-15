РИАМО - 15 сен. На юго-западе Москвы мужчина напал с ножом на своего знакомого, у пострадавшего зафиксировали колото-резаные ранения живота и повреждения внутренних органов, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Преступление было совершено ночью 14 сентября в квартире на бульваре Адмирала Ушакова.

«Задержан мужчина 1969 года рождения. В ссоре он нанес знакомому 1978 года рождения колото-резаные ранения живота», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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