РИАМО – 15 сен. Врачам пришлось подключить больную раком актрису Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, актриса находится в коме. У нее отек мозга и множество осложнений. Однако операция и спецтерапия ей противопоказаны.

«Анастасия уже не может дышать самостоятельно, врачам пришлось подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние поддерживают с помощью медикаментов», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о том, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию рака мозга.

Актриса попала в реанимацию одной из московских больниц. По словам продюсера Андрея Разина, актриса находится в искусственной коме и шансов на выздоровление у нее нет.

Вместе с тем концертный директор Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации.