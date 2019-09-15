РИАМО – 15 сен. Врачам пришлось подключить больную раком актрису Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, актриса находится в коме. У нее отек мозга и множество осложнений. Однако операция и спецтерапия ей противопоказаны.
Ранее СМИ сообщили о том, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк врачи диагностировали последнюю стадию рака мозга.
Актриса попала в реанимацию одной из московских больниц. По словам продюсера Андрея Разина, актриса находится в искусственной коме и шансов на выздоровление у нее нет.
Вместе с тем концертный директор Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации.
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