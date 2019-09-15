РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В подмосковном Подольске активисты округа очистили парк усадьбы «Ивановское» от кустарников на субботнике, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Михаил Чириков.

«Вчера, 14 сентября, прошел уже четвертый субботник в парке усадьбы «Ивановское». В этот раз мы очищали территорию от кустарников и деревьев. Всего в субботнике принимали участие пять человек», - сказал Чириков.

Он отметил, что в планах активистов помочь решить вопрос с финансированием усадьбы «Ивановское» по приведению в порядок ее облика.