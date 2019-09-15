РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 сен. Жители подмосковных Люберец посмотрели выступление фокусника Алексея Примака в Малаховском парке, сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

14 сентября в Малаховском парке культуры и отдыха перед выступлением фокусника в рамках программы «День семейного отдыха» прошла творческая мастерская на природе для детей и взрослых.

«В парке состоялась веселая интерактивная программа в русских традициях, на которой выступил замечательный фокусник, лауреат международных премий Алексей Примак», - говорится в сообщении.

Мероприятие проходило по адресу: Театральный проезд, дом 1.



