РИАМО - 15 сен. Согласно прогнозам, уже в понедельник температура в Московском регионе местами опустится ниже нуля градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Синоптическая карта большей части Европейской России будет представлена гигантским североатлантическим циклоном, в тыловую часть которого каждый день будут поступать массивы дождевых туч и новые порции более холодного воздуха арктического происхождения, в результате чего температурный фон окажется на 5 градусов ниже климатической нормы. <…> В ощущениях температура будет казаться еще на 3-4 градуса прохладнее реальных показателей», — говорится в сообщении.

В понедельник днем в Москве ожидается 10-15 градусов тепла, но уже ночью столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. А в Подмосковье местами на севере и востоке ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

«На высоте 1,5 километра температура воздуха понизится почти до минус 5 градусов, поэтому существует вероятность выпадения осадков в смешанной фазе, то есть в небе Московского региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые «белые мухи» – вкрапления в осадки небольшого мокрого снега, который, тем не менее, будет носить исключительно символический, незначительный и мозаичный характер и сразу же будет таять», — отмечается в сообщении.

Синоптики также предупредили о резких колебаниях атмосферного давления, что может плохо сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

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