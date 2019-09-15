РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 сен. Благотворительная велогонка в рамках Национального триатлона стартовала в подмосковном Красногорске в воскресенье, 15 сентября, на старт вышли более 250 участников, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«На сегодняшний этап зарегистрировались более 250 участников в возрасте от 5 до 75 лет», - сообщил директор фонда развития общественно-значимых инициатив Андрей Гришин.

Он отметил, что в воскресенье в Красногорске подведут итоги не только велогонки, но и Национального триатлона 2019 года в целом. Благотворительный проект планируют продолжить в следующем, 2020, году. Он также будет состоять из трех этапов: лыжной гонки, забега и велогонки.

«Все три этапа Национального триатлона 2019 года мы провели в Красногорске. Здесь замечательная трасса, нас поддержала глава округа Эльмира Хаймурзина, и нам нравится, как жители относятся к проекту. Это не спортивный, а социальный проект. Люди приходят, чтобы раскрыть себя новым идеям, таким как инклюзивное общество», - подчеркнул Гришин.

Бесплатно поучаствовать в велогонке могли все желающие. Традиционно участниками стали воспитанники подмосковных школ-интернатов.

Подкрепиться пловом и чаем со сладостями участники и гости мероприятия могут на фудкорте, который организовали члены мусульманской общины Красногорска.

«Помогать нуждающимся заложено в наших религиозных ценностях. Поэтому мы с нашими прихожанами, членами красногорской общины мусульман, накрываем вкусные столы. Плов готовим сами. Торты и пирожные тоже не покупные, повара ночью их пекли специально для этого благотворительного мероприятия», - сказал председатель и имам-хатыб религиозной организации мусульман Красногорска, член совета муфтиев России Ильгам хазрат Садыгов.