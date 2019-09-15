РИАМО - 15 сен. В Москве дали старт осеннему велофестивалю, колонне предстоит проехать 24 километра от «Лужников» по Фрунзенской набережной до Садового кольца, затем до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к «Лужникам», передает в воскресенье корреспондент РИАМО.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил журналистам, что на велофестивале ожидается около 30 тысяч участников.

«Это не только спортивное мероприятие, а еще и возможность показать, что Москва открыта для всех. <...> Замечательно, что в такую пасмурную погоду собралось такое большое количество людей», - сказал Ликсутов.

Он также добавил, что по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина количество велосипедов в городской системе велопроката в следующем году увеличится на тысячу единиц.

Ликсутов также подчеркнул, что в городе важно найти баланс интересов пешеходов, велосипедистов и автомобилистов, чтобы всем было комфортно передвигаться по столице.

Врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Юрий Дроганов пожелал всем участникам велофестиваля безопасной езды.

На мероприятии также выступил блогер Амиран Сардаров. Он посоветовал велосипедистам быть внимательными при перестроении.

Маршрут осеннего велофестиваля выбрали сами москвичи в ходе голосования на официальном сайте мероприятия и в соцсетях. Скорость движения велоколонны ограничена 15 километрами в час. Время проезда всей колонны составит 2,5 часа. Велопрогулка завершится развлекательной программой у стадиона «Лужники».