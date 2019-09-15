РИАМО - 15 сен. В настоящее время в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили и задержали 29 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса. В Домодедове 18 рейсов задержали, еще два отменили. В Шереметьеве зарегистрировали пять задержек.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

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