РИАМО - 15 сен. Из-за плановых работ на железной дороге в сентябре изменится график движения поездов «Аэроэкспресс» на Шереметьевском направлении, сообщается на сайте «Аэроэкспресса».

«Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Шереметьевском направлении с 16 по 21 и с 23 по 26 сентября в связи с проведением плановых работ на железной дороге», — говорится в сообщении.

В ночь с 16 на 17, с 17 на 18, с 18 на 19, с 19 на 20, с 20 на 21 сентября будут отменены поезда от Белорусского вокзала, которые отправляются в 05:30, 06:00, 22:00, 23:30, 00:01. Также отменят поезда, которые отправляются из Шереметьева в 06:30, 07:00, 22:30, 23:00.

С актуальным расписанием поездов можно ознакомиться на сайте компании.