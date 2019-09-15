РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Руководство Подольской городской клинической больницы округа планирует установить бюст врача-хирурга Николая Маштакова в парке у медучреждения, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По программе «Здравоохранение Подмосковья» в Подольской городской клинической больнице ведутся ремонтные работы больничных корпусов и благоустройство территории, из областного бюджета с 2017 года было освоено около 80 миллионов рублей. Отремонтированы фасад и внутренние помещения клинической лаборатории, сделан капремонт нейрохирургического отделения, травмпункта и рентгенологии, также отремонтирована кровля и фасад корпуса № 18.

«В 2019 году ремонтируют старинный парк возле корпуса №18: меняют асфальтовое покрытие дорожек, бордюры, покрашены и установлены дополнительные лавочки, оформлены клумбы и кардиологические тропы для пациентов сосудистого центра. В планах больницы установить в этом парке бюст легендарного врача-хирурга Николая Маштакова, много лет работавшего в Подольске. На замену асфальтового покрытия дорог территории больницы из бюджета Московской области выделено 27 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

На ремонт в 2020 году хирургического корпуса стационара и еще двух зданий, признанных историческим наследием, из бюджета Московской области уже заявлено 80 миллионов рублей. В парке возле здания администрации больницы уже установили фонтан.