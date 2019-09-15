РИАМО – 15 сен. Эксперты установили, что у москвички Надежды Куликовой, которая бросила своего сына в парке «Лосиный остров» в феврале этого года, есть психические отклонения, сообщает ТАСС.

На момент совершения преступления горе-мать находилась в невменяемом состоянии.

«Экспертное заключение говорит, что у нее были выявлены психические отклонения на момент совершения преступления», - сказал источник, знакомый с ситуацией.

После экспертизы Куликову перевели в психиатрическое отделение больницы при СИЗО «Бутырка».

Еще один источник сообщил, что следствие добавило Куликовой обвинение по статье 156 УК РФ «Жестокое обращении с детьми». Женщина отрицает обвинение в покушении на убийство, но согласна с тем, что поступила с ребенком жестоко.

Вечером 17 февраля Надежда Куликова со своим малолетним ребенком заехала на машине в заповедник «Лосиный остров». По версии женщины, в лесу ребенок убежал и не вернулся. Почти сутки спустя мальчик смог выйти на дорогу, его нашли на 102-м километре МКАД утром 18 февраля. Ребенка доставили в больницу с переохлаждением.