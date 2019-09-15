РИАМО - 15 сен. Участников проекта «Субботы московского школьника» 21 сентября ждут более 80 занятий в столичных вузах и учреждениях дополнительного образования, ребята смогут встретиться с известными футболистами, научиться делать косметику и узнать историю отечественной рок-культуры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Старшеклассникам будет интересно посетить лекцию о современных программах и станках для производства, которая пройдет в Московском государственном университете имени Н. Э. Баумана. Слушатели проследят путь развития систем управления от кулачков до современных программ и узнают, как запрограммировать станки на обработку деталей», - говорится в сообщении.

Учащиеся 5-7 классов смогут сыграть в мини-футбол в Московской международной школе. Ведущие российские игроки и тренеры проведут для ребят мастер-класс, а затем устроят автограф-сессию.

На занятии в Центре педагогического мастерства главный тренер сборной Москвы Ольга Еремичева поможет школьникам подготовиться к Всероссийской олимпиаде по итальянскому языку. Ребята разберут задания прошлых лет, узнают о методах самостоятельной подготовки, а также сыграют в настольные игры на итальянском языке.

Освоить космические технологии приглашают в Российском государственном геологоразведочном университете имени Серго Орджоникидзе. Здесь старший преподаватель кафедры горного дела Дмитрий Величко расскажет школьникам и студентам колледжей о современных космических технологиях на службе у человека.

Любители фантастики смогут обсудить произведения Кира Булычева, Александра Беляева и Ивана Ефремова на занятии в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Преподаватели вуза предложат школьникам выяснить, что из предсказанного фантастами уже сбылось, а что может стать реальностью в ближайшем будущем.

В Московском педагогическом государственном университете ребята смогут протестировать обучающие и образовательные мобильные приложения и решить, какие из них могут быть полезны в школе.

Узнать тайны косметики приглашает Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина. Участники практикума познакомятся со средствами для увлажнения кожи и компонентами, которые входят в косметические продукты. Кроме того, школьники смогут сами изготовить увлажняющую сыворотку для лица и забрать ее с собой.

Ученики начальной школы 21 сентября смогут отправиться в виртуальное путешествие в издательстве «Просвещение». Ребята познакомятся с достопримечательностями, обычаями и традициями разных стран, разгадывая ребусы и головоломки.

Юным изобретателям полезно будет посетить лекцию о патентах и формуле успеха, которая пройдет в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. В Российском государственном гуманитарном университете старшеклассники смогут узнать об истории отечественной рок-культуры. В Высшей школе экономки начинающих фотографов научат правильно использовать фотокамеру, чтобы получить интересные художественные снимки, а в университете нефти и газа имени И. М. Губкина ждут всех желающих познакомиться с природными богатствами Арктического региона.