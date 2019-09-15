РИАМО – 15 сен. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов допустил возможность ребрендинга самолета Superjet 100 после нескольких авиапроисшествий, среди которых трагедия в Шереметьеве, сообщает РБК.

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — отметил Чемезов.

Он добавил, что нужно уходить от сильной зависимости от иностранных авиакомплектующих. Глава госкорпорации также считает, что каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен, ОАК потом «покрывает эти расходы за счет военной статьи».

По мнению Чемезова, чтобы добиться лидерства в гражданском авиастроении, необходимо значительно наращивать объемы, проходить период докрутки самолетов. По поводу претензий авиакомпаний к Superjet Чемезов сказал, что у самолета есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут», для уверенной работы нужен спрос.

Среди претензий перевозчиков к самолету — проблемы с сервисным обслуживанием. По мнению главы «Ростеха», это предмет солидарной ответственности, огромную роль тут играет сама авиакомпания.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся вечером 5 мая при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. В результате катастрофы погиб 41 человек, спаслись 37 человек.

Ранее в России отказались от выпуска укороченной версии самолета Sukhoi Superjet.