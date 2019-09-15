РИАМО - 15 сен. В подмосковном Рузском городском округе возбудили уголовное дело по факту кражи у москвички дорогостоящего автомобиля Toyota, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, утром 14 сентября в дежурную часть ОМВД России по Рузскому городскому округу обратилась жительница Москвы 1982 года рождения.

«Она заявила о том, что 14 сентября в период с 01:00 до 09:00 от дома на Полевой улице в деревне Хотебцово Рузского округа неизвестный похитил ее автомашину Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска. Сумма ущерба – 3,2 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному заявлению было возбуждено уголовное дело о краже. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.