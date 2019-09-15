РИАМО - 15 сен. В Подмосковье и Москве с воскресенья и до 17 сентября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве предупреждение будет действовать с 18:00 воскресенья до 12:00 17 сентября. В Московской области — с 15:00 воскресенья до 09:00 17 сентября. В этот период ожидается ветер со скоростью 12-17 метров в секунду.

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен также на территории Тверской, Владимирской и Калужской областей.

В воскресенье синоптики прогнозируют в Московском регионе до 16 градусов тепла, местами пройдут дожди.