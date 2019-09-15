РИАМО – 15 сен. Самого опытного из нынешних российских космонавтов, 60-летнего Федора Юрчихина исключили из отряда по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости.

Юрчихина исключили по решению главной медкомиссии на заседании в Центре подготовки космонавтов. Об этом изданию сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

«Отвечая на вопрос, сможет ли Юрчихин устранить замечания, командир отряда ответил, что решение комиссии окончательное. Оно должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда, для чего потребуется сбор межведомственной комиссии», — говорится в сообщении.

Сам Юрчихин ранее заявлял, что к его здоровью есть вопросы. Также он отмечал, что все равно хотел бы отправиться в короткую по продолжительности и интересную по задачам экспедицию, к примеру, облететь Луну.

За плечами у Юрчихина пять космических полетов, четыре на «Союзах» и один на американском «Атлантисе». Всего он провел в космосе 672 дня и 21 час, совершил девять выходов в открытый космос.