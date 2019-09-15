РИАМО - 15 сен. В подмосковном городском округе Щелково возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал с кухонным ножом на своего оппонента и ранил его в грудь, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, вечером 13 сентября из квартиры в поселке Насосного завода бригада скорой помощи забрала мужчину 1988 года рождения, зарегистрированного в Волгоградской области. С проникающим ножевым ранением груди его госпитализировали в Щелковскую райбольницу №2.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции хозяин квартиры 1962 года рождения, ранее судимый за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. Нападавшего задержали, с места происшествия изъят кухонный нож.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - заключил собеседник агентства.