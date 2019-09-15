РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В микрорайоне Климовск Подольска рано утром в воскресенье в результате наезда мотоцикла на металлическое ограждение погиб мужчина, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В микрорайоне Климовск Подольска на Симферопольской улице мужчина на мотоцикле Suzuki совершил наезд на металлическое ограждение. В результате водитель погиб», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате данного ДТП одного человека, пассажира, госпитализировали.