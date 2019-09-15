РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. Подольский ХК «Витязь» одолел новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в матче Континентальной хоккейной лиги на домашнем льду со счетом 3:2, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«После суперматча в Подольске ХК «Витязь» на первой строчке с 10 очками. 14 сентября подольский клуб одержал очередную победу! На игре «Витязя» с «Сибирью» в Ледовом дворце в субботу присутствовало более 5,2 тысячи зрителей. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу подольского клуба», - говорится в сообщении.

Следующий домашний матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится в среду, 18 сентября, в 19:30. Соперник - череповецкая «Северсталь».