РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В подмосковном Подольске более 40 человек предпенсионного возраста прошли обучение в Подольском центре занятости населения (ПЦЗН) в 2019 году, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница ПЦЗН.

«В текущем году (с января по сентябрь, - ред.) более 40 горожан предпенсионного возраста прошли обучение в рамках федерального проекта «Демография» через Подольский центр занятости населения. Направления обучения самые разные: от компьютерных курсов до творческих профессий», - сказала собеседник агентства.

Она отметила, что в настоящее время продолжают обучение по данной программе еще около 40 человек.