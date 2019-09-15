РИАМО - 15 сен. Столичные следователи устанавливают обстоятельства пожара в квартире на Зюзинской улице, в результате которого погиб мужчина, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 14 сентября в квартире одного из жилых домов по Зюзинской улице произошло возгорание. После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины. Четверых пострадавших доставили в больницу, среди них двое несовершеннолетних детей.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», - сказала Иванова.

Она уточнила, что пострадавшим оказывают медицинскую помощь, девятилетняя девочка отпущена домой.

«В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», - заключила Иванова.