РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 сен. Почти 70 тысяч жителей и гостей подмосковного Красногорска приняли участие в праздновании Дня округа 14 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«Шестьдесят семь тысяч человек приняли участие в праздновании Дня округа Красногорск. Завершились торжества ярким световым шоу в парке «Ивановские пруды» и красочным фейерверком на стадионе «Зоркий», - говорится в сообщении.

Празднование Дня округа 14 сентября организовали на нескольких площадках. На стадионе «Зоркий» провели кластер «Молодой Красногорск». Здесь своим творчеством делились молодежные коллективы города и приглашенные молодые исполнители, работала ярмарка, аниматоры развлекали детей. Вечером на стадионе состоялся финал областного конкурса искусств «Город А».

На площади Маяковского, на время ставшей площадкой «Сделано в СССР», можно было сыграть сеанс одновременной игры в шахматы или почувствовать себя героем «Кавказской пленницы» или «Джентльменов удачи». Всем желающим повязывали пионерские галстуки.

В Зеленом театре городского парка также можно было вспомнить былые годы. Для красногорцев выступили звездные ВИА советских времен.