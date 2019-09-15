РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 сен. В городском округе Подольск сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в одной из бань деревни Слащево, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Ликвидация пожара в бане в городском округе Подольск. 14 сентября в 21:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Слащево. В 00:15 произошла ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания принимали участие четыре единицы техники и 16 человек.