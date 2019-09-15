РИАМО - 15 сен. В городском округе Мытищи поезд сбил двух человек, оба погибших — подростки 2004 года рождения, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования двух мальчиков на Ярославском направлении Московской железной дороги», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла в районе станции Тайнинская. Подростки попали под колеса электрички Болшево – Москва примерно в 17:00. Они переходили пути в непредназначенном для этого месте.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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