РИАМО - 15 сен. С запуском Московских центральных диаметров улучшится транспортная доступность более 100 предприятий, которые находятся недалеко от платформ МЦД, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Люди смогут быстрее добираться на работу и домой. Интервалы между поездами составят 5-6 минут.

«Недалеко от железнодорожных платформ, которые войдут в состав первого или второго диаметров, расположены более 100 предприятий. В них работают более 150 тысяч человек. Тем, кто сейчас пользуется электричками, чтобы доехать до работы, не нужно будет подстраиваться под расписание пригородных поездов», — рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что в метро и наземном транспорте будет свободнее, потому что пассажиропоток разделится.

Рядом с железнодорожной платформой Сетунь, которая войдет в состав МЦД-1 Белорусско-Савеловский (Одинцово — Лобня), находится металлургическое предприятие Всероссийский институт легких сплавов. А от платформы Тестовская (тоже станет частью инфраструктуры первого диаметра) можно дойти до еще одного крупного предприятия — Московского бетонного завода Cembi.

После запуска второго диаметра в пешей доступности от платформы будет Научно-технический парк Московского авиационного института и трамвайно-ремонтный завод.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск – это 132 километра пути и 66 станций. С 27 из них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.