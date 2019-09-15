РИАМО - 15 сен. Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Дмитровском городском округе, угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«14 сентября в 18:30 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Дмитров в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении минометного снаряда времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Охрана выставлена силами ОВД Дмитровского городского округа. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 16 сентября.