РИАМО - 15 сен. Площадь пожара внутри заброшенного здания в Пушкинском городском округе составила 200 квадратных метров, пожар удалось локализовать и ликвидировать, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«14 сентября в 19:48 на пульт диспетчера ЦППС Пушкинского МПСГ поступило сообщение от очевидца о пожаре в заброшенном здании. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение внутри дома на площади 200 квадратных метров. В 20:26 локализация пожара на площади 200 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Ровно через час, в 21:26, удалось ликвидировать открытое горение, а уже спустя несколько часов, в 00:35, пожар был ликвидирован полностью.