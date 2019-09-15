РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 сен. Глава Балашихи Сергей Юров поздравил жителей городского округа с Днем города, рассказал о достигнутых успехах и призвал совместными усилиями делать город еще лучше и краше, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе»

В субботу вечером Юров выступил на одной из главных концертных площадок города – сцене Ледового дворца «Арена «Балашиха».

«Нашему любимому городу исполнилось 189 лет. В следующем году будет юбилей. За эти годы Балашиха сделала огромный путь от фабричного поселка до полумиллионного города. Мы с вами крупнейший город в Московской области. Мы входим в число крупнейших городов России», - сказал Юров.

Он добавил что Балашихе уделяется огромное внимание губернатором и правительством Московской области, строятся прекрасные парки, благоустраиваются дворы, строятся новые школы, поликлиники, больницы, дороги.

«Конечно, очень много еще предстоит сделать, и я уверен, что совместным трудом, трудом коллективов, предприятий, учреждений, наших жителей мы будем делать все, чтобы наш город становился с каждым днем лучше, краше и комфортнее. С праздником!» - подчеркнул Юров.

На сцене у Ледового дворца зрители увидели концерт с участием популярных музыкальных исполнителей Звонкого и Мари Краймбрери.

Завершится праздник большим салютом в 22:00.

В этот день на одной из главных сцен в микрорайоне Железнодорожный – на площади перед зданием администрации – также прошел концерт. Там выступили популярная певица Бьянка, группа Backstage Girls, певец Дмитрий Колдун и другие.

Всего в рамках празднования Дня города в Балашихе было организовано около 400 мероприятий.