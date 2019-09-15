РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 сен. Победителем областного конкурса искусств «Город А», который состоялся в подмосковном Красногорске в субботу, 14 сентября, стала команда из Дмитрова, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Награду победителям вручила начальник отдела народного творчества Государственного автономного учреждения культуры Московской области «Центр культурных инициатив», заслуженный работник культуры РФ Ирина Медведева.

«Команда Дмитрова сегодня стала лучшей. Она показала настоящую режиссуру массового представления на этой площадке», - сказала Медведева.

Она отметила, что проект «Город А» уникален и поблагодарила его организаторов.

Главным призом конкурса стал сертификат на 200 тысяч рублей.

Приза зрительских симпатий удостоена команда из города Ступино.

Конкурс «Город А» состоялся в Красногорске во второй раз. В финал вышли 15 команд. Самой многочисленной стала команда города Королева, на сцену вышли около 300 человек.