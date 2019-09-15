РИАМО - 15 сен. Облачная с прояснениями погода и местами кратковременные дожди ожидаются в Москве и Московской области в воскресенье, максимальная температура воздуха составит 16 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В воскресный день погоду в столице и области будет определять тыловая часть атлантического циклона, центр которого уйдет на северо-восток. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 14-16, по области 11-16 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%», - говорится в сообщении.

По мнению синоптиков, переход от лета к осени всегда сопровождается более частой сменой погоды, перепадами различных показателей, что влияет на самочувствие не только метеозависимых людей, но и полностью здоровых.

«Чтобы снизить зависимость от погоды, в первую очередь необходима сезонная профилактика, лечение основного заболевания. Постараться нормализовать режим труда и отдыха, сон, полезны в это время витамины, особенно группы В, адаптогены, а если позволяет самочувствие, занятия спортом», - отмечается в сообщении.