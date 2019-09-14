РИАМО - 14 сен. В субботу в столице подписано соглашение о намерениях заключить сделку между киностудией «Союзмультфильм» и китайской компанией Beijing Joy Culture Media Co, по которому 83 мультфильма могут быть дублированы на китайский язык, говорится в сообщении пресс-службы киностудии.

«Это соглашение – первый шаг нашего сотрудничества с китайскими партнерами. Его нетипичность в том, что мы подписываемся на прокат в сети интернет именно короткометражных фильмов», - отметил директор киностудии Борис Машковцев.

По итогам заключения договора данные картины будут дублированы на китайский и собраны в тематические блоки для размещения на иностранных площадках.

Среди них есть номинанты и победители международных фестивалей короткометражной анимации: «Морошка» (режиссер - Полина Минченок), «Два трамвая» (режиссер - Светлана Андрианова), «Виват, мушкетеры!» (режиссер - Антон Дьяков), «Доброе сердце» (режиссер - Евгения Жиркова) и другие.

Beijing Joy Culture Media Co. Ltd (JCM) (Китай, Пекин) - ведущая международная компания, которая занимается производством, использованием и маркетингом анимации для детей. Компания управляет более чем 2 тысячами эпизодическими зарубежными анимационными сериалами.