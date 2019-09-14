РИАМО - 14 сен. Комплексное развитие территории бывшего столичного завода ЗИЛ на участке от Симоновской набережной до Южного Порта займет около 15 лет, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Территория ЗИЛа является самым крупным комплексным проектом реорганизации старых промзон в мире. Здесь на территории сотен гектар планируется построить более 6 миллионов квадратных метров недвижимости», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что к настоящему времени уже построено около 430 тысяч квадратных метров жилья, а также возведены офисы, музей, «Новая арена», Центр водных видов спорта, автомобильный центр и другие объекты.

«По нашим оценкам, сегодня на стадии строительства еще около 550 тысяч квадратных метров недвижимости различного назначения. При этом территория развивается комплексно, рядом с жильем появляются и места приложения труда, и территории для отдыха. Уже открыт один из популярнейших в городе парков – «Тюфелева роща», ведется благоустройство пешеходной набережной», - уточнил Хуснуллин.

На территории ЗИЛ будет сформирован настоящий полноценный городской район с развитой инфраструктурой и удобным транспортным обслуживанием.

Также ранее на территории была достроена самая большая школа в России, рассчитанная на 2,5 тысячи учеников. В ней планируют внедрять новые экспериментальные программы, в том числе разместить детский технопарк «Кванториум».