РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 сен. С театрально-карнавального шествия началась праздничная программа ко Дню города в парке «Пехорка» подмосковной Балашихи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«К празднованию 189-летия Балашихи мы подготовили много тематических мероприятий во всех микрорайонах города. Одной из центральных площадок стал парк «Пехорка». Здесь организовано много активностей. Начали торжество с театрально-карнавального шествия по центральной аллее парка», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что также в парке «Пехорка» прошли мастер-классы по йоге и танцам, музыкальный фестиваль на сцене возле набережной, интерактивная программа для детей, чемпионат по настольному футболу, работала фотозона и игровая площадка от хоккейного клуба «Аванград».

Всего в рамках празднования 189-летия Балашихи в городе организовали около 400 мероприятий. Завершится праздник большим салютом в 22:00.