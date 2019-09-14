РИАМО - 14 сен. Все дорожно-ремонтные работы на Большой Дорогомиловской улице в столице выполнены досрочно, она уже открыта для поезда транспорта, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ Москвы «Автомобильные дороги».

«Для удобства передвижения москвичей и гостей столицы, прибывающих с Киевского вокзала, на четыре часа раньше запланированного срока выполнен весь комплекс дорожно-ремонтных работ по укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части Большой Дорогомиловской улицы», - говорится в сообщении.

Работы выполнены в рамках программы «Развитие городской среды». Новое асфальтобетонное покрытие сделано с применением технологии бесшовной укладки, которая позволяет укладывать асфальт «единым ковром» одновременно на всей ширине проезжей части. Покрытие без спаек значительно продлевает срок службы асфальта.

Всего на этом участке отремонтировали 59 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы выполняли 600 специалистов ГБУ «Автомобильные дороги», было задействовано 290 единиц дорожной техники.

Ремонтные работы на данном участке выполнялись в круглосуточном режиме с 00:00 субботы с полным перекрытием движения автотранспорта от Кутузовского проспекта до Бородинского моста.