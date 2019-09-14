РИАМО - 14 сен. На Воробьевых горах в рамках Московского парада студентов более 30 тысяч молодых людей прошли с флагами вузов от Университетского проспекта до смотровой площадки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В праздничной акции приняли участие студенты 54 вузов Москвы, а самая крупная делегация насчитывала более 5 тысяч первокурсников. После шествия они произнесли клятву и были посвящены в число московских студентов», - говорится в сообщении.

С началом учебного года их поздравили ректоры вузов, в том числе президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий. Завершился праздник концертом «Зачетная Москва».

Ранее возродить традицию проведения парада студентов предложили члены Московского студенческого совета. Инициативу поддержали ректоры столичных вузов. Парад было решено провести в знаковом для студентов месте - на Воробьевых горах.