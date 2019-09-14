РИАМО - 14 сен. В районе станции Тайнинская городского округа Мытищи электропоезд насмерть сбил двух человек, один из погибших был несовершеннолетним, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления МВД на транспорте по ЦФО.



«Электропоездом Болшево - Москва смертельно травмированы двое граждан, один из них несовершеннолетний. На месте работают сотрудники транспортной полиции», - сказал собеседник агентства.



По его словам, сейчас специалисты устанавливают причины произошедшей трагедии.